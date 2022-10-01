ARAO'NUN ÜZERİNE YOĞUNLAŞILACAK

MAÇ BOYUNCA BASKI PLANI

JOSEF'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak. Vodafone Park'taki derbide iki Brezilyalı mevkidaş birbirine rakip olacak. Ismael, bu maçta takım oyunu dışında bireysel planlar da yapıyor.Valerien Ismael'in orta sahadaki en önemli kozu Josef de Souza olurken, siyah-beyazlılar Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Arao'nun da top kayıplarını avantaja çevirmek istiyor. Geride kalan maçlarda yaptığı top çalma denemelerinin yarısından fazlasını kaybeden Brezilyalı ön liberonun rakibin en fazla çalım yiyen oyuncusu olması, Ismael'in bu bölge üzerinde yoğunlaşmasını sağladı.Arao'nun bu istatistiklerini oyuncularına anlatan Fransız teknik adam, özellikle Josef de Souza ve Gedson'dan sürekli Arao'nun üzerinden oyun kurmalarını ve maç boyunca baskı yapmalarını istedi.Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, bugüne kadar Beşiktaş formasını tam 80 resmi maçta terletti. Tecrübeli oyuncu bu periyotta rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı ve toplamda 11 gole direkt olarak katkı sağladı.