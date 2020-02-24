Derbide kırmızı kartlar havada uçuştu!

ı Kadıköy'de konuk ettiği 23. hafta karşılaşmasında gergin anlar yaşandı.Mücadelenin 83. dakikasında, oyundan çıkarkenyüzünden itti ve kenara geldi. Bu hareketin ardından Deniz Türüç bir andakulübesine daldı, saha kenarı karıştı ve kulübeler birbirine girdi.Teknik Direktörü, Fenerbahçelisakinleştirerek kulübesine götürdü.Hakem Halil Umut Meler, Galatasaray'ın oyuncu değişikliğini iptal etti ve Younes Belhanda'ya kırmızı kart gösterdi. Meler, Belhanda'ya gösterdiği ikinci sarı kartın ardından Fenerbahçeli Deniz Türüç'e de direkt olarak kırmızı kart gösterdi.