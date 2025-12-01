Derbide Kazımcan Karataş'a yabancı madde

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide Kazımcan Karataş'a tribünden yabancı madde geldi.
Leroy Sane'nin attığı gol sonrası sarı-kırmızılı futbolcular golü kutlama için deplasman tribünün önüne gitti.
Galatasaray'ın sevinç anı sırasında tribünden gelen bir cisim, Kazımcan Karataş'ın gönünün hemen alt bölgesine geldi. Daha sonra sağlık görevlileri bu bölgeye bandaj uyguladı.
