01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Derbide Kazımcan Karataş'a yabancı madde

Derbide Fenerbahçe tribünlerinden atılan yabancı madde, Kazımcan Karataş'a geldi.

calendar 01 Aralık 2025 20:38
Haber: Sporx.com
Derbide Kazımcan Karataş'a yabancı madde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide Kazımcan Karataş'a tribünden yabancı madde geldi.

Leroy Sane'nin attığı gol sonrası sarı-kırmızılı futbolcular golü kutlama için deplasman tribünün önüne gitti.

Galatasaray'ın sevinç anı sırasında tribünden gelen bir cisim, Kazımcan Karataş'ın gönünün hemen alt bölgesine geldi. Daha sonra sağlık görevlileri bu bölgeye bandaj uyguladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 11 2 1 29 8 35
2 Fenerbahçe 14 9 4 1 30 13 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
