Derbi için 9 görsel ile hafızanı test ediyoruz

Fenerbahçe ile Galatasasaray arasındaki dev derbi öncesi yine tarihe mercek tutuyoruz, hafızanızı test ediyoruz.

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Derbi için 9 görsel ile hafızanı test ediyoruz
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05 Şubat 2021 23:35
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi öncesi yine tarihe mercek tutuyoruz, hafızanızı test ediyoruz. Size küçük ipuçları verdik, her soruda bu ipuçlarının işaret ettiği doğru fotoğrafları seçin. Doğru seçim yapıldığında sıradaki soruya geçilecektir. İyi eğlenceler...

 


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