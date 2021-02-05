Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi öncesi yine tarihe mercek tutuyoruz, hafızanızı test ediyoruz. Size küçük ipuçları verdik, her soruda bu ipuçlarının işaret ettiği doğru fotoğrafları seçin. Doğru seçim yapıldığında sıradaki soruya geçilecektir. İyi eğlenceler...
Derbi için 9 görsel ile hafızanı test ediyoruz
Fenerbahçe ile Galatasasaray arasındaki dev derbi öncesi yine tarihe mercek tutuyoruz, hafızanızı test ediyoruz.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2021 23:35
Galatasaray
- 12:09 Abdullah Avcı, kendi döneminin lig lideri oldu
- 11:58 Berat Özdemir, A Milli Takım'a göz kırptı
- 11:53 Fenerbahçe'de artık gözler Sosa'da!
- 11:46 Durant, NBA'e isyan etti!: "Hey NBA, seyircileriniz aptal değil!"
- 11:27 Zenit'ten Mesut Özil paylaşımı!
- 11:24 Sergen Yalçın: "Eyüp Sultan'da kurban keseceğim"
- 11:22 Ryan Babel için derbiden fazlası!
- 11:18 Derbinin VAR hakemi belli oldu
- 11:01 Giannis'ten Cleveland'da 33-12-4-4'lük performans!
- 10:58 LaMelo Ball, 34 sayıyla kariyer rekorunu kırdı!
- 10:56 Jayson Tatum'dan Clippers potasına 34 sayı!
- 10:54 Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci
- 10:49 Nikola Vucevic'ten 43 sayı ile kariyer rekoru!
- 10:44 Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Luiz Gustavo'ya kitlendi!
- 10:32 "Derbide herkes birbirini kudurtmak için fırsat kolluyor"
- 10:21 10 maddede Fenerbahçe ve Galatasaray'da son durum
- 09:49 Fatih Terim'in kozu Mustafa Muhammed ve Onyekuru!
- 09:45 Erol Bulut'tan Onyekuru için özel önlem!
- 09:38 Sergen Yalçın: "Bu ligde daha çok kırılma noktaları olacak"
- 07:33 Fenerbahçe - Galatasaray: Muhtemel 11
- 04:43 "500 milyon euro verdiler, kulübü yine satmadım"
- 04:15 C. Ronaldo: "Yüzde 100'ümü vermediğim 1 günü göremeyeceksiniz"
- 03:55 Başakşehir - Karagümrük: Muhtemel 11
- 03:16 Bellerin: "Vegan oldum, hayatım değişti"
- 00:44 Inter 3 maç sonra deplasmanda Fiorentina'yı yendi
- 23:55 Sporx derbiye hazır!
- 23:44 Derbi: Hangi olayın baş kahramanı sensin?
- 23:35 Derbi için 9 görsel ile hafızanı test ediyoruz
- 23:11 Marko Guduric: "2 aptal top kaybı yaptım, yapmamalıydım"
- 23:07 Nando de Colo: "İyi yoldayız"
- 22:55 Igor Kokoskov: "İstatistik değil, kazanmak önemli"
- 22:40 Fenerbahçe, seriye devam ediyor!
- 22:31 Fenerbahçe'de Mesut Özil'in derbi heyecanı
- 22:03 Rıza Çalımbay: "Benim için para pul önemli değil"
- 22:01 Samsun, çekişmeli maçta Kocaeli'yi geçti
- 21:39 Samsunspor seriye devam ediyor
- 21:22 Eran Zahavi: "Fenerbahçe olayı çılgınlıktı"
- 20:57 Hıncal Uluç: "Galatasaray derbiyi rahat kazanır"
- 20:53 "Bir Genç Bin Değer Projesi" başladı
- 20:17 St. Etienne başkanı: "G.Saray, Feghouli'yi gönderecek"
- 19:30 Fenerbahçe'de Galatasaray videosu; Luiz Gustavo!
- 19:15 Zinedine Zidane'dan tepki: "İstifa etmeyeceğim"
- 19:04 Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
- 18:58 Galatasaray, Fenerbahçe maçına hazır
- 18:09 Suat Kaya'nın yerine Engin Korukır!
- 17:56 Raptors, GM'i Webster ile kontrat uzattı
- 17:52 Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde yok
- 17:47 "Kings'in, son takas tarihi öncesi Bjelica'yı yollama olasılığı yüksek" iddiası
- 17:41 Ali Koç'tan Galatasaray derbisi mesajı
- 17:27 Johnson: "Boston, Walker'ın formasını emekli etmeli"
- 17:11 Kemal Ademi: "Söz verildi, Fenerbahçe'ye döneceğim"
- 17:11 LeBron'dan Jokic'e büyük övgüler!: "Bu sene bir seviye daha atladı!"
- 17:03 KKTC'de 5-15 Şubat arasında sokağa çıkmak yasak
- 17:01 Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti
- 17:00 İsveç'te Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti
- 17:00 Kulüpler Birliği'nde yeni başkan: Ahmet Nur Çebi
- 16:59 İngiltere'de otellerde 10 günlük zorunlu karantina uygulaması başlayacak
- 16:37 Jürgen Klopp: "Ozan Kabak, Manchester City maçında oynayabilir
- 16:37 A Milli Takım kadrosu belli oldu
- 16:32 Beşiktaş'ta Dorukhan için yapılacak teklif belli oldu!
AVRUPA'DAN FUTBOL
"500 milyon euro verdiler, kulübü yine satmadım"
C. Ronaldo: "Yüzde 100'ümü vermediğim 1 günü göremeyeceksiniz"
Bellerin: "Vegan oldum, hayatım değişti"
Inter 3 maç sonra deplasmanda Fiorentina'yı yendi
Zinedine Zidane'dan tepki: "İstifa etmeyeceğim"
Jürgen Klopp: "Ozan Kabak, Manchester City maçında oynayabilir
Nimes, Jerome Arpinon'un görevine son verdi
Ajax'a 22,5 milyon euroluk transferi için kötü haber!
UEFA'dan Ajaxlı Andre Onana'ya 12 aylık doping cezası
Fransa'da Lille şampiyonluk için yanıyor!
Londra derbisinde zafer Chelsea'nin oldu
İtalya'da Gattuso'ya Eljif Elmas tepkisi
Bruno Fernandes tarihin en iyi devre arası transferi seçildi
Barcelona gol düellosunu kazanarak yarı finalde
Napoli kupada avantajını kaybetti
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz (06 Şubat Cumartesi)
- Fenerbahçe Mesut Özil duyuru videosu! Mesut Özil Fenerbahçe transfer videosu YouTube katıl izle (06 Şubat Cumartesi)
- Fenerbahçe Mesut Özil transfer açıklaması! Son Dakika Mesut Özil resmi KAP bildirimi oku (06 Şubat Cumartesi)
- Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması! Fenerbahçe resmi siteden açıklama oku (06 Şubat Cumartesi)
- Mesut Özil, Acun Ilıcalı ile nereden arkadaş? Mesut Özil ve Acun Ilıcalı haberi (06 Şubat Cumartesi)
- Fenerbahçe Mesut Özil videosu! Transfer resmen gerçekleşti mi? Resmi Açıklama (06 Şubat Cumartesi)
- Mesut Özil kariyer istatistikleri! Mesut Özil kaç gol kaç asist yaptı sayıları (06 Şubat Cumartesi)
- Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması yapıldı mı? Son Dakika Mesut Özil Fenerbahçe haberi (06 Şubat Cumartesi)
- Mesut Özil kaç yaşındadır, kimdir? Mesut Özil nerelidir? Memleketi kökeni (06 Şubat Cumartesi)
- Mesut Özil nereli, Mesut Özil nerede doğdu? Mesut Özil kökeni neresi (06 Şubat Cumartesi)
- Mesut Özil Fenerbahçe açıklandı mı? Son Dakika Mesut Özil açıklaması oku (06 Şubat Cumartesi)
- Mesut Özil ne kadar maaş alacak? Kaç paraya oynayacak Mesut Özil Fenerbahçe (06 Şubat Cumartesi)
- Mesut Özil son dakika, Mesut Özil Fenerbahçe transfer oldu mu? Sıcak gelişme haberi (06 Şubat Cumartesi)
- Mesut Özil dövmesi, Mesut Özil aslan dövmesi ne anlama geliyor? Anlamı nedir (06 Şubat Cumartesi)
- Fenerbahçe Mesut Özil forması çıktı mı? Mesut Özil forması ne kadar kaç para? (06 Şubat Cumartesi)
- Mesut Özil Fenerbahçe forması çıktı mı? Mesut Özil forması kaç paraya? (06 Şubat Cumartesi)
- Mesut Özil forması ne kadar, kaç para? Fenerium Mesut Özil forması satın al (06 Şubat Cumartesi)
- Menajerimi Ara yeni bölüm Pazar online izle StarTV canlı yayın kesintisiz (06 Şubat Cumartesi)
- Ödül oyunu Survivor 2021 yeni sezon izle canlı yayın, TV8 izle son bölüm canlı yayın (06 Şubat Cumartesi)
- CANLI İZLE) Survivor 2021 bugün yeni bölüm TV8 yayını (06 Şubat Cumartesi)
- Yeni sezon ilk bölüm Survivor 2021 TV8 canlı izle, Survivor Cumartesi 9 Ocak 2021 (06 Şubat Cumartesi)
- Hande Erçel Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı yakınlaşma sahnesi (06 Şubat Cumartesi)
- Cemal Hünal evli midir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç? (06 Şubat Cumartesi)
- FLAŞ GELİŞME) Fenerbahçe Mesut Özil transfer detayları, Mesut Özil Fenerbahçe transferi bitti mi? SON DAKİKA (06 Şubat Cumartesi)
- YENİ GELİŞME) Mesut Özil Fenerbahçe resmi transfer imza atıldı mı? SON DAKİKA (06 Şubat Cumartesi)
- Survivor Merve kimdir, evli mi? Merve Aydın yaşı kaç nereli? (06 Şubat Cumartesi)
- Survivor Barış Özbek evli mi? Survivor Barış nereli, kaç yaşında? (06 Şubat Cumartesi)
- Survivor Barış Özbek kimdir, nereli? Survivor Barış Özbek evli midir? (06 Şubat Cumartesi)
- Hayrettin kaç yaşında, kimdir? Hayrettin Survivor mesleği kariyeri evli mi? (06 Şubat Cumartesi)
- Survivor Meryem sevgilisi kim? Survivor Meryem mesleği nedir? (06 Şubat Cumartesi)