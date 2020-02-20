Derbi: Hangi olayın baş kahramanı sensin?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiler her zaman yüksek gerilime sahne oldu.

Haber; Sporx.com
Derbi: Hangi olayın baş kahramanı sensin?
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20 Şubat 2020 10:58
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiler her zaman yüksek gerilime sahne oldu. Bu içeriğimizde sizleri biraz da tebessüm ettirebilecek, keyifli vakit geçirebileceğiniz ufak bir test hazırladık. Bu sorulara cevap vermeniz halinde Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde hangi olayın baş kahramanının sen olacağını söyleyeceğiz

 

 
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