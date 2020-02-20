Derbi: Hangi olayın baş kahramanı sensin?

ilearasında oynanan derbiler her zaman yüksek gerilime sahne oldu. Bu içeriğimizde sizleri biraz da tebessüm ettirebilecek, keyifli vakit geçirebileceğiniz ufak bir test hazırladık. Bu sorulara cevap vermeniz halindederbilerinde hangi olayın baş kahramanının sen olacağını söyleyeceğiz