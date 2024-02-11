Deprem enkazından kurtulan kardeşler, yeşil sahada omuz omuza!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan evlerinin enkazından kurtularak yaşama tutunan Mehmet Hanifi ve Aykut Zeytineli kardeşler, kaybettikleri babalarının ardından anneleriyle yerleştikleri Eskişehir'de amatör küme takımı Üniversite Evlerispor'da top koşturuyor.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde öğrenim gören 25 yaşındaki Mehmet Hanifi Zeytineli ile Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Aykut Zeytineli, veteran futbolcu olan babaları Ahmet Zeytineli'nin Hatay'da düzenlenen özel bir turnuvadaki maçta köprücük kemiğinin kırılması nedeniyle depremden birkaç gün önce memleketlerine gitti.



Anne, baba ve iki kardeş, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023 saat 04.17'deki depremde yıkılan ikinci kattaki evlerinin enkazında kaldı. Aykut Zeytineli ve annesi, kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı. Babasını depremde kaybeden Mehmet Hanifi Zeytineli ise 36 saat sonra komşularının yakınları tarafından kurtarıldı.



Babalarının cenazesini defnettikten sonra anneleri Duygu Zeytineli ile Eskişehir'e yerleşen kardeşler, eğitimlerini sürdürmelerinin yanı sıra Eskişehir 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Üniversite Evlerispor'da futbol oynuyor.



Ligi ikinci sırada tamamlayan ve Süper Amatör Lig'e yükselmek için play-off mücadelesi veren takım için ter döken Zeytineli kardeşler, futbolla acılarını dindirmeye çalışıyor.



"Sol kolumdan 9 ameliyat geçirdim"



Üniversite Evlerispor'da orta sahada görev yapan Mehmet Hanifi Zeytineli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme Antakya'daki 45 yıllık binada bulunan evlerinde yakalandıklarını söyledi.



Ailece yıkılan binanın enkazında kaldıklarını hatırlatan ağabey Zeytineli, şöyle devam etti:



"Babam kolumun üzerindeydi. Kardeşimle annem bir tarafa savruldular. Biz de babamla sarılmıştık. Kardeşim ve annem ilk depremin 1-2 saat sonrasında pencere gibi bir yer bulup çıktı. Ben babamla beraber sıkıştığım için 36 saat enkazda kaldım. Kardeşim evimizin yakınındaki okul kantinden aldığı süt ve suyu bana getirdi. Enkazdayken ikinci deprem meydana geldi. Zaman ilerledikçe hayatta kalmaya karşı umudumu yitiriyordum. 36 saat sonunda yan komşumuz için gelen akrabaları ve kardeşim, uzun uğraşlar sonucu arkamdaki duvarı patlatarak beni kurtardılar ancak babam hayatını kaybetti. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 3 ay yoğun bakımda kaldım. Sol kolumdan 9 ameliyat geçirdim."



Mehmet Hanifi Zeytineli, annesi ve kardeşiyle Eskişehir'e yerleştiklerini, deprem öncesinde de futbol oynadığı Üniversite Evlerispor'da spor yaşantısına devam ettiğini anlattı.



Kardeşinin de takımın kadrosuna dahil olduğunu kaydeden Mehmet Hanifi Zeytineli, "Geçen hafta birer gol attık. Aynı maçta ben bir de asist yaptım. Şampiyon olursak Süper Amatör Lig'e yükseleceğiz. Futbol babadan miras gibi oldu. Futbol oynamak bir nebze de olsa acımızı dindiriyor. Depremin ardından adeta daha da büyüdüm. Öğrencilik hayatından çıkıp ailenin direği gibi oldum." dedi.



Ağabey Zeytineli, sol kolunun tamamen iyileşmesi için kas naklinin gerektiğini ve bu konuda yardımseverlerden destek beklediğini de sözlerine ekledi.



"Anneme koştuğum sırada bina yıkılmaya başladı"



Aykut Zeytineli de Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesini kazanıp, Antalya'ya gittiğini ancak babasının köprücük kemiği kırılınca Hatay'a döndüğünü belirtti.



Babasıyla bir süre hastanede kaldığını dile getiren Zeytineli, "Eve çıktıktan birkaç gün sonra depremi yaşadık. Deprem anında hepimiz uyanıktık. Sarsıntıyı hissettiğimiz anda bir süre geçmesini bekledik. Büyük bir sarsıntıydı. Önce avize sallandı. En son elektrikler kesildi. Ağabeyimle babamı evdeki kapının önünde gördüm. Anneme koştuğum sırada bina yıkılmaya başladı. Kendime geldiğimde her taraf toz dumandı. Çok fazla çığlık ve yardım çağrısı sesleri vardı. Annemle yaşam boşluğu bulduk. Sabah ışıklarında oradan çıktık." diye konuştu.



Eğitimine Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde devam ettiğini bildiren Aykut Zeytineli, bir gol attığı takımıyla şampiyon olup Süper Amatör Lig'e çıkacaklarına inandıklarını dile getirdi.



