Denizlispor'da sportif direktör Burak Özsaraç istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, sportif direktör Burak Özsaraç istifasını yönetime sundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'da sportif direktör Burak Özsaraç istifa etti
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09 Şubat 2021 17:11
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, sportif direktör Burak Özsaraç görevinden istifa etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Özsaraç'ın istifasını yönetime sunduğu belirtildi. 

Açıklamada Özsaraç'ın şu ifadelerini yer verildi:

"Yaklaşık 2 yıldır Yukatel Denizlispor'da sürdürdüğüm sportif direktörlük görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Denizlisporumuz Süper Lig'de kalmayı başaracak. Büyük bir taraftara, futbolcu grubuna, teknik heyete sahiptir ve mutlaka başaracaktır. Bu yolda, gönülden bağlı olduğum kulübüme sonsuz başarılar diliyorum."



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