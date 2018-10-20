Spor Toto 1'inci Lig'de son 5 maçta 4'üncü galibiyetini evinde Afjet Afyonspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla yenerek alan Denizlispor, kara bulutları tekrar dağıttı.Ligde üst üste 3 galibiyet alıp 4'üncü sıraya tırmandıktan sonra o dönem teknik direktörlük görevinde bulunan Osman Özköylü'nün alacaklarla ilgili sert açıklamaları ve ardından takımın yaptığı 1 günlük antrenman boykotuyla sarsılan Denizlispor, moralsiz ve gergin çıktığı Ümraniyespor deplasmanını 3-0 kaybetti.Maçın ardından yönetimle ilgili yine sert açıklamalar yapan Osman Özköylü'nün görevine aynı gün son verilirken, hafta içinde takıma para dağıtılıp moral aşılandı. Teknik direktörlük görevine ligin en tecrübeli isimlerinden Yücel İldiz'i getiren Denizli, ilk maçta Afyon'u yenip Play-Off hattındaki yerini korurken, futbolcular da taraftarlarla aralarındaki buzları eritti.İlk maçından 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşayan Yücel İldiz, sahada istediklerini uyguladıklarını söyledi. İldiz,diye konuştu.