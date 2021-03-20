Denizlispor için 3 puandan daha fazlası

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir pazar günü Denizli'de karşılaşacak.



Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.



Ligde 31. haftaya 24 puan ve averajla 20. sırada giren Denizlispor, iç sahada yenilmediği son 4 maçta 10 puan topladı. Yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Özer Özdemir ile sarı kart cezalıları Mustafa Yumlu ile Kubilay Aktaş pazar günü forma giyemeyecek.



Son 12 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Başakşehir de haftaya 29 puan ve averajla 18. sırada düşme hattında girdi.



Süper Lig'de 10. kez birbirlerine rakip olacak iki ekipten şimdiye kadar oynanan müsabakalarda Denizlispor'un 3, Başakşehir'in 4 galibiyeti bulunurken, 2 müsabakada eşitlik bozulmadı. Ligin ilk devresindeki karşılaşmada yeşil-siyahlılar, 3-0 geriye düşmüş, 62, 90+2 ve 90+4'te bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirerek, 1 puan çıkarmayı başarmıştı.



