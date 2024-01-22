Denizlispor düşme hattından kurtulamadı

TFF 2. Lig'de Karaman FK'ye 1-0 kaybeden Denizlispor, düşme hattından çıkamadı.

Haber; DHA
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Denizlispor düşme hattından kurtulamadı
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22 Ocak 2024 15:58
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, deplasmanda Karaman FK'ya 1-0 yenilerek ateş hattından çıkamadı.

Bu sonuçla 19 puanda kalan yeşil-siyahlılar 21'inci haftayı 16'ncı basamakta tamamladı.

Teknik Direktör Özcan Bizati, Karaman deplasmanında son dakikalara kadar direndiklerini belirterek, "Buraya puanlar ya da puan almak için gelmiştik. Bitime 7 dakika kala golü yedik. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Önümüzde çok maç var. Mutlaka düşme hattından kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.

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