Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü!

3. Lig 4. Grup 30. ve son hafta maçında Denizlispor, sahasında Niğde Belediyesi Spor ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.



Niğde Belediyesi, 45+2'de Şahin Karakaş ile ön geçti. Denizlispor, bu gole 45+4'te Emre Burgaz ile cevap verdi.



BÖLGESEL AMATÖR LİG'E DÜŞTÜ



Bu sonucun ardından Niğde Belediyesi, 27 puana yükseldi. Denizlispor ise 21 puana yükselmesine rağmen ligi 14. sırada tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.



