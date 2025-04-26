Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü!

3. Lig'de mücadele eden Denizlispor, ligin son haftasında sahasında Niğde Belediyesi ile 1-1 berabere kaldı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü!
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26 Nisan 2025 17:19
3. Lig 4. Grup 30. ve son hafta maçında Denizlispor, sahasında Niğde Belediyesi Spor ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Niğde Belediyesi, 45+2'de Şahin Karakaş ile ön geçti. Denizlispor, bu gole 45+4'te Emre Burgaz ile cevap verdi.

BÖLGESEL AMATÖR LİG'E DÜŞTÜ

Bu sonucun ardından Niğde Belediyesi, 27 puana yükseldi. Denizlispor ise 21 puana yükselmesine rağmen ligi 14. sırada tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

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