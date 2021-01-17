Süper Lig'de 19. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Atakaş Hatayspor oldu.



Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Muhammet Özkal (kendi kalesine) ve 78. dakikada Mame Biram Diouf (Penaltı) kaydetti.



Konuk ekip Hatayspor'da Jean-Claude Billong 84. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 31'e yükseltti. Beş haftadır kazanamayan Yukatel Denizlispor 14 puanda kaldı.



Süper Lig'de çarşamba günü Yukatel Denizlispor, Galatasaray'a konuk olacak. Aynı gün Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Denizlispor'da Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Akın Alkan topu önledi.

16. dakikada sağ kanattan Sacko'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Dossevi'nin şutunda, kaleci Akın Alkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

34. dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Recep Niyaz, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan dışarı gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ceza sahası içindeki Boupendza, topu penaltı noktası yakınındaki Akintola'ya aktardı. Bu oyuncunun pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Traore'nin şutunda üst direkten dönen top, kale çizgisinin hemen önünde yer alan Muhammet Özkal'a çarparak filelere gitti: 1-0

58. dakikada Recep Niyaz'ın ortasında ceza sahasında Lopes, kafayla topu filelere gönderdi. Pozisyonda faul belirleyen maçın hakemi Koray Gençerler, golü geçerli saymadı.

69. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

78. dakikada Atakaş Hatayspor farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışından Sackey'in kaleye göndermek istediği top ceza sahasında Sacko'ya çarptı. Sacko'nun topa elle müdahale ettiğine karar veren maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Diouf, topu ağlarla buluşturdu.

84. dakikada Atakaş Hatayspor'dan Billong, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 79 Sakıb Aytaç), Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Murawski, Recep Niyaz, Dossevi (Dk. 89 Mert Sarıkuş), Sacko, Sagal, Mesanovic

Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel (Dk. 90+5 Katranis), Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 76 Sackey), Boupendza, Akintola (Dk. 90+5 Selim Ilgaz), Diouf

Goller: Dk. 47 Muhammet Özkal (Kendi kalesine), Dk. 78 Diouf (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Billong (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 77 Sacko, Dk. 90 Sakıb Aytaç (Yukatel Denizlispor)



