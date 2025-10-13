13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Denizli İdmanyurdu zincir kırdı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda son sıradaki Afyonspor'u 90+6'ncı dakikada Murat Torun'un penaltı golüyle 2-1 mağlup eden Denizli İdmanyurdu, deplasmanda ilk kez kazandı.

calendar 13 Ekim 2025 13:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli İdmanyurdu zincir kırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda son sıradaki Afyonspor'u 90+6'ncı dakikada Murat Torun'un penaltı golüyle 2-1 mağlup eden Denizli İdmanyurdu, ilk dış saha galibiyetine imza attı.

Lige tutunma yarışı veren rakibi karşısında 23'üncü dakikada Murat'ın golüyle öne geçip, 67'nci dakikada kalesinde golü gören Denizli temsilcisi uzatmada zafere uzanarak büyük sevinç yaşadı.

İlk 2 deplasman maçında Nazilli Belediyespor'la berabere kalıp, Uşakspor'a yenilen kırmızı-siyahlılar bu kez Afyon'da şeytanın bacağını kırdı. Evinde 3'te 3 yapan Denizli İdmanyurdu, 6 hafta sonunda 13 puana ulaşarak 4'üncü sıradaki yerini korudu. Denizli ekibi hafta Eskişehirspor'a konuk olacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.