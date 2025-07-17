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Denis Dragus'a Eyüpspor'a doğru!

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon transfer olan Denis Dragus ile Eyüpspor ilgileniyor.

calendar 17 Temmuz 2025 11:48 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 19:16
Fotoğraf: AA
Denis Dragus'a Eyüpspor'a doğru!
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Denis Draguș'un her an kamptan ayrılması bekleniyor.

Trabzonspor'a Gaziantep FK'den geçtiğimiz sezonun başında 1.7 milyon Euro karşılığında transfer olan Dragus'a İstanbul temsilcisi talip oldu.

EYÜPSPOR İLGİLENİYOR

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe alındığı öğrenildi. 

PERFORMANSI

Denis Draguș, Trabzonspor formasıyla 26 maçta 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı. (61saat)

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