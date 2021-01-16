Demba Ba'dan hakem tepkisi: "Allah var, Allah"

Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Demba Ba, Sivasspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Demba Ba'dan hakem tepkisi: 'Allah var, Allah'
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16 Ocak 2021 18:32
Başakşehir'de Demba Ba, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakemin gollerini iptal etmesine tepki gösteren tecrübeli oyuncu, "Maç zor şartlarda oynandı, ne kadar zor şartlar olduğunu hepimiz gördük. Belki maçın iptal edilmesi bile düşünülebilirdi. Golü attık, bireysel hatadan gol yedik. 2. golü attığımızda da sayılmadı. Allah yukarıda. Hafta boyu çalışıyoruz, emek veriyoruz ama sayılmayan bir gol oldu. Başka birinin maça etki etmesi bizim şevkimizi kırıyor. Savaşmaya devam ediyoruz, 3 maçta 7 puan doğru ama 3'te 3 yapıp 9 da alabilirdik. Hakem biraz doğru karar verse, 3'te 3 yapabilirdik." dedi.



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