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Davis, Draymond'ın "Tarihin en iyi savunmacısıyım" iddiasını kabul etmedi

Eski NBA All-Star'ı Baron Davis, Golden State Warriors yıldızı Draymond Green'in "tüm zamanların en iyi savunmacısı" olduğuna dair iddiaya karşı çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA All-Star'ı Baron Davis, Golden State Warriors yıldızı Draymond Green'in "tüm zamanların en iyi savunmacısı" olduğuna dair iddiaya karşı çıktı.

Davis, 'Dubs Talk' podcasti'nin en son bölümünde konuk olduğu sırada Green'in neden bu açıklamayı yaptığını ve eski Yılın Savunmacısı ödülü sahibi oyuncunun kendisini bile savunamadığını açıkladı:

"Oynadığı dönemde tabii ki bunu söyleyecek. İnsanlara tersini kanıtlamaya ve yaptığı şeyi yapmaya devam etmesi gerekiyor. Geride bıraktıkları kesinlikle üst seviyede. Ama beni savunamıyor. Şu anda bile. İki yıl önce UCLA'de yaz ligindeyken beni savunamamıştı ve bana sinirlenmişti. Onu kilitlemiş ve 'Küçük Draymond' olduğumu söylemiştim. Sürekli faul yaptığımı söyleyip duruyordu ama üzerimden sayı atamıyordu."


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