Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarına mesaj

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, Galatasaray taraftarından övgüyle bahseden bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarına mesaj
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18 Eylül 2023 18:51
Son güncelleme 18 Eylül 2023 18:55
Galatasaray'ın Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sanchez, sarı kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetti.

İşte Davinson Sanchez'in o sözleri;

''Buradaki taraftarların harika olduğunu biliyordum. Daha önce görmediğim şeylerle karşılaştım. Burada olduğum için çok heyecanlıyım ve her şeyimi vereceğime söz veriyorum!'' 

Galatasaraylı taraftarlar, kısa süre içerisinde bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

Galatasaray, Davinson Sanchez'i Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

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