Davies ve sevgilisi Şampiyonlar Ligi'ni aynı anda kazanabilir

Bayern Münih'in Roadrunner lakaplı sol beki Alphonso Davies ile PSG Kadın Takımı'nda oynayan kız arkadaşı Jordyn Huitema Şampiyonlar Ligi'ni aynı sezon kazanan ilk çift olarak ilginç bir tesadüfe imza atabilir.



Bayern Münih formasıyla gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Davies, Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterme şansı yakaladı. Aynı şekilde kız arkadaşı Huitema da Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde PSG formasıyla Arsenal karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek. Eğer PSG'de finale çıkıp şampiyon olur ve Daviesli Bayern Münih de şampiyonluğa ulaşırsa ikili aynı anda Şampiyonlar Ligi sevinci yaşayacak.



Davies'in sahada olacağı Bayern Münih ile PSG'yi karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali 23 Ağustos'ta Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanacak. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG forması giyen Huitema 22 Ağustos'ta Arsenal karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek.



