Dante Exum, Barcelona'ya katılmaya yakın

Eski NBA oyuncusu Dante Exum'ın, EuroLeague ekibi Barcelona'ya katılmaya yakın olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Dante Exum, Barcelona'ya katılmaya yakın
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04 Aralık 2021 17:54
Eski NBA oyuncusu Dante Exum'ın, EuroLeague ekibi Barcelona'ya katılmaya yakın olduğu bildirildi.

Chema de Lucas'ın haberine göre Exum, Barcelona ile üç aylık bir sözleşme imzalamaya yakın.

Avustralyalı oyuncu NBA'de yedi sezon geçirmiş, ancak sakatlıklarla boğuşması nedeniyle tam potansiyelini gösterememişti.

Geçtiğimiz Eylül ayında Houston Rockets ile yeniden sözleşme imzalayan Exum, ekip tarafından antrenman kampı sırasında kadrodan kesilmişti.

26 yaşındaki oyuncu, Tokyo Olimpiyatları'nda oynadığı altı maçta 9.0 sayı ve 2.8 asist ortalamaları kaydetmişti.


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