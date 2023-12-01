Danimarka'da ne yaşandı? İrfan Can için açıklama!

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı maçın ardından tribünlerle gerginlik yaşayan İrfan Can Kahveci için temsilcisi Batur Altıparmak'tan açıklama geldi. Altıparmak, maç içerisinde ve sonunda o tribünden İrfan Can'a küfür edildiğini ve milli futbolcunun maç sonu tribüne gittiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Danimarka'da ne yaşandı? İrfan Can için açıklama!
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01 Aralık 2023 14:44
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Nordsjaelland deplasmanında 6-1'lik ağır bir yenilgi aldı.

Karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci, bir tribünle tartışma yaşarken olayla ilgili açıklama geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi Batur Altıparmak şu sözleri kullandı:

"Maç başından beri, ısınmalar dahil Nordsjaelland tribününde bulunan bir Türk taraftar, İrfan Can'a ve ailesine küfrediyor. İrfan da oyuna girerken; 'Maç sonu görüşürüz' diyor. Maç sonunda tribündeki o arkadaş, küfürlerine ve tahriklerine devam ediyor. İrfan da tribüne doğru gidiyor. Orası Fenerbahçe tribünü değil ancak Danimarka'da yaşayan Türklerin de bulunduğu bir blok."

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