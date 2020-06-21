Daniel Alves: 'Karşılaştığım en zorlu rakip Ronaldo'ydu'

Tarihin en çok kupa kazanan futbolcularından olan Dani Alves, kariyerinde karşılaştığı en zorlu rakibi açıkladı.



Tecrübeli sağ bek en zorlandığı rakibi olarak, Barcelona'da oynadığı dönemde sık sık karşılaştığı Cristiano Ronaldo'yu gösterdi.



"EN ZORLUSU RONALDO'YDU"



Dani Alves yaptığı açıklamada; "Karşılaştığım en zorlu rakip Cristiano Ronaldo'ydu. %100 odaklanman lazım yoksa %99'unda seni mahveder ve aptal gibi görünürsün. Bana acı çektiremedi ama Guardiola ile birlikteyken ben ona daha fazla acı çektirdim" dedi.



Dani Alves, kariyerinde 751 maça çıktı. Brezilyalı sağ bek bu maçlarda takımlarına 53 gol ve 157 asistlik katkı sağladı.



