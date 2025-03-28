Daniel Alves'e beraat çıktı!

Cinsel saldırı davasından yargılanan ve tutuklu durumda bulunan Brezilyalı eski yıldız Daniel Alves hakkında karar çıktı.



Alves, Katalonya Yüksek Adalet Mahmekesi Temyiz Dairesi tarafından verilen kararla cinsel saldırı davasından beraat etti.



Temyiz Mahmekesi'nde üç kadın ve bir erkekten oluşan jüri, Alves'i suçlayan genç kadının Brezilyalı eski futbolcu hakkındaki ifadesinin Alves'in mahkumiyeti için yeterli olmadığına ve bu durumda masumiyet kariyerinin geçerli olduğu sonucuna oy birliğiyle vardı.



Ocak 2023'te cinsel saldırı davası nedeniyle tutuklanan Daniel Alves, Şubat 2024'te ise cinsel saldırıdan suçlu bulunmuş ve hakkında dört buçuk yıl hapis cezası verilmişti.



