Daniel Alves'e beraat çıktı!

Brezilyalı eski yıldız Daniel Alves, temyiz davasını kazandı ve cinsel suçlamasından beraat etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Daniel Alves'e beraat çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2025 17:20
Cinsel saldırı davasından yargılanan ve tutuklu durumda bulunan Brezilyalı eski yıldız Daniel Alves hakkında karar çıktı.

Alves, Katalonya Yüksek Adalet Mahmekesi Temyiz Dairesi tarafından verilen kararla cinsel saldırı davasından beraat etti.

Temyiz Mahmekesi'nde üç kadın ve bir erkekten oluşan jüri, Alves'i suçlayan genç kadının Brezilyalı eski futbolcu hakkındaki ifadesinin Alves'in mahkumiyeti için yeterli olmadığına ve bu durumda masumiyet kariyerinin geçerli olduğu sonucuna oy birliğiyle vardı.

Ocak 2023'te cinsel saldırı davası nedeniyle tutuklanan Daniel Alves, Şubat 2024'te ise cinsel saldırıdan suçlu bulunmuş ve hakkında dört buçuk yıl hapis cezası verilmişti.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery