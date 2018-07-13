Damien Comolli pusuya yattı! Pazartesi gününü bekliyor...

Fenerbahçe transferde acele etmiyor. Sarı lacivertlilerde Sportif Direktör Damien Comolli harekete geçmek için Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor.Avrupa'daki transfer piyasasında çok etkin bir rolü olan Comolli'nin, tüm büyük Avrupa kulüpleri gibi kupanın sona ermesini beklediği, kupanın bitiminden sonra oluşacak hareketliliğin doğuracağı fırsatlara göre hamle yapacağı öğrenildi.Premier Lig'de güçlü bir ağı olan Comolli, ağustos ayının ilk haftasında İngiltere'de transferin noktalanacak olmasını da fırsat olarak görüyor.UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacında olan ve kiralık tranfere öncelik verecek olan Fenerbahçe'de takıma değer katacak bir profil olmadıkça sadece yapmış olmak için transfer yapılması düşünülmüyor.Comolli ile Cocu'nun İsviçre kampında sık sık birlikte durum değerlendirmesi yaptığı ve takımdan ayrılacak isimlerin de kampın sonunda yönetime rapor edileceği öğrenildi.