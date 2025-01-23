Dallas Wings, Sevgi Uzun ile yola devam edecek

WNBA ekiplerinden Dallas Wings, geçen sezon takıma katılan milli oyuncu Sevgi Uzun ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dallas Wings, Sevgi Uzun ile yola devam edecek
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23 Ocak 2025 12:29
Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Dallas Wings, geçen sezon takıma katılan milli oyuncu Sevgi Uzun ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Dallas Wings'ten yapılan açıklama göre Teksas ekibi, geçen sezon öncesi takıma katılan Sevgi Uzun'la yoluna devam edecek.

27 yaşındaki basketbolcu, 2024'te Wings'teki çaylak sezonunda 40 maçın hepsinde yer aldı ve bu karşılaşmaların 19'unda ilk 5'te parkeye çıktı.

Milli oyuncu, maç başına ortalama 4,4 sayı, 1,6 ribaunt ve 3 asist ile oynarken geçen sezon WNBA çaylakları arasında performansıyla ilk 10'a girdi.

Sevgi Uzun, maç başına asist ortalamasıyla çaylak oyuncular arasında üçüncü sırada yer aldı.

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