'Dağcılık' temalı fotoğraflar Ankara'da sergileniyor

11 Aralık Uluslararası Dağ Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen dağcılık temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.



Kızılay Metro Sanat Galerisi'ndeki serginin açılış törenine, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar da katıldı.



Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Dağ Günü kapsamında Türkiye'de her yıl etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Özellikle dağ tırmanışları, dağcılık sporunu ve dağları tanıtan etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugün de Ankara'da 11 Aralık Uluslararası Dağ Günü dolayısıyla fotoğraf sergisini açtık. Ülkemizdeki dağcıların, Türkiye'deki dağlarda çektiği tırmanış fotoğraflarını burada sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.



Başar, fotoğrafların 15 Aralık'a kadar sergileneceğini dile getirerek, "Şu an 67 fotoğraf sergilenmekte. Bunlar, ülkemizdeki birçok dağda çekilen fotoğraflar. Fotoğraflar, dağcılık sporunun ve dağlarımızın tanıtımı açısından önem teşkil etmektedir." diye konuştu.



Uluslararası Dağ Günü'nün her yıl farklı bir temayla kutlandığını vurgulayan Başar, "2022 yılı teması ise dağlardaki kadınların her şeyi yapabilmesi üzerine belirlendi. Özelikle kırsal bölgelerde, dağ yamaçlarında, dağ köylerinde yaşayan kadınların dağ kültürünü yaygınlaştırması, dağdaki bitkileri, o bölgede yetiştirilen ürünleri toplayarak bunları sürekli bir sonraki nesle aktarmaları dağ kültürü açısından çok önemli. O yüzden kadınlar, dağcılıkta sürdürülebilirlik anlamında büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.





