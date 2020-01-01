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Curry: "Bu zamanı akıllıca kullanmak, bize düşüyor"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın anlamlı bir maç oynamadan uzun bir süre geçirmesinin, kendilerine fayda sağlayacak tek takım olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın anlamlı bir maç oynamadan uzun bir süre geçirmesinin, kendilerine fayda sağlayacak tek takım olduğunu belirtti.

Warriors, NBA'in yeniden başlatıldığı Orlando'ya davet edilmeyen sekiz takımdan biriydi, ancak diğer yedi takımdan çok farklı bir kadro yapısına sahipti.

Curry, Klay Thompson ve Draymond Green artık 30'lu yaşlarında yer alıyorlar ve üst üste beş sezonda Finallere gitmişlerdi.

"Kadromuz, benim, Klay ve Draymond'un yaşadıkları ve hala yapabileceklerimiz konusunda kendi adına konuşuyor. Ama bu zamanı akıllıca kullanmak bize düşüyor. Bubble'da olsanız da olmasanız da, bu keşfedilmemiş bir bölge."


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