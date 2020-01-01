Cuban, KOVID-19'dan ötürü 100 milyon dolar kaybetmeyi bekliyor

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak, büyük bir finansal darbe için hazırlandığını belirtti.



96.7 The Ticket programında yer alan Cuban, KOVID-19'un NBA için yarattığı kısıtlamalar nedeniyle, 100 milyon dolarlık bir kayıp beklediğini söyledi:



"Bu yıl çok para kaybedecek miyim? Evet. Hiç şüphe yok. Tüm bunlar sona erdiğinde 100 milyon dolardan fazla mı olacak? Evet. Hiç şüphem yok. Neyse ki, bunu karşılayabileceğim bir konumdayım. Oyuncularımıza ödeme yapmaya devam edeceğim, bunun yapılması gerekiyor. Ama aynı zamanda normal sezonumuza geri dönmemiz de gerekiyor ... Aralık ayında başlamak bir daha yapılacak bir şey değil, çünkü insanların bu maçlar yayınlandığında bundan çok hoşlandıklarını öğrenmiş olduk."



Cuban, Mavs'in arenasının bu sezonun ilerleyen dönemlerinde tam kapasite ile geri döneceğine dair iyimser olduğunu da sözlerine ekledi:



"Umarım aşı sonrası hayat normale dönecek, her şey yoluna girecek ve taraftarlar da arenalarda olacak. Ve size şunu da söyleyeyim, yeteri kadar aşı olan insanın olduğu ve herkesin kendine güvendiği bir noktaya geldiğimizde, belki Mart olur, belki Nisan olur, geç başladığımız için belki Mayıs da olabilir, bir Mavs geri dönüş partisi yapmaya başlarsak ve kapalı gişe olursak hiç şaşırmam. Çünkü birikmiş çok duygu var ve insanların bunu bir şekilde atması gerekiyor."



Forbes'un son değerlemelerine göre Mavs, tahmini 2.4 milyar dolarlık değeriyle NBA'deki en değerli dokuzuncu takım. Cuban'ın tahmini serveti ise 4.2 milyar dolar civarında.



