Cruzeiro'nun Arroyo ısrarı

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilip Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesinin ardından transferde gelecek oyuncular kadar gönderilecek oyuncular konusunda da gaza basıldı.
TEKLİFLERİ REDDEDİLSE DE YILMADILAR
Bu kapsamda en net talip 19 yaşındaki Ekvadorlu kanat Keny Arroyo'ya oldu.
Yaklaşık bir hafta önce Brezilya ekibi Cruzeiro'nun 7.5 milyon euroluk teklifine Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, ret yanıtını verdi.
Genç yıldız adayının bonservisinin yarısını elinde bulunduran siyah-beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın göreve gelip oyuncuyu veto etmesinin ardından ise bu transferde yeniden gelişme yaşandı.
YENİ TEKLİF GELİYOR
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Cruzeiro, son derece istekli olduğu Arroyo için teklifini artırma hazırlığında.
Genç oyuncunun da bu ilgiden oldukça memnun olduğu ve Güney Amerika'ya geri dönme niyetinde olduğu belirtildi.
TRANSFER İÇİN SON İKİ GÜN
Ancak transferde iki tarafın da elini oldukça hızlı tutması gerekiyor. Çünkü Brezilya'da transfer dönemi, 2 Eylül Salı günü sona erecek.
Transferin gerçekleşmesi için tarafların, bu süre içinde anlaşıp el sıkışması gerekiyor.
PAYLAŞIM KRİZİ
Cruzeiro'nun kadrosuna katmak istediği Beşiktaşlı Keny Arroyo, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cruzeiro'nun kadrosuna katmak istediği Beşiktaşlı Keny Arroyo, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
19 yaşındaki genç futbolcu, instagram hesabından Cruzeiro'nun mavi-beyazlı renkleriyle paylaşım yaptı ve "Tic tac" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta performansıyla beğenilmeyen Arroyo, bu paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.