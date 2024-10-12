Cristian Medina transferinde Fenerbahçe'nin rakibi yok!

Radio de Buenos Aires'in direktörü Martin Ribas, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Ribas, Porto'nun Cristian Medina'yı istediği iddiaları için, "Portekiz'den Boca'ya teklif gelmedi. Medina için Fenerbahçe şu an rakipsiz. Oyuncu da bu transfer için çoktan ikna oldu" yorumunu yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Cristian Medina transferinde Fenerbahçe'nin rakibi yok!
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12 Ekim 2024 12:53
Fenerbahçe, Cristian Medina'yı yaz transfer döneminde kadrosuna katamamıştı. Ancak Sarı Lacivertliler, hem Boca Juniors hem de 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ocak ayı için söz kesti. Arjantinli yıldızın ara transfer döneminde imzayı atması beklenirken, Porto'nun devreye girdiği öne sürülmüştü. Rayospor'a konuşan Radio de Buenos Aires'in direktörü Martin Ribas, bu iddiayı yalanladı.

'Medina için Fenerbahçe şu anda rakipsiz durumda'

Ribas, "Bu yönde çok sayıda dedikodu var ancak Medina için Porto'dan Boca Juniors'a gelen bir teklif yok. Medina için Fenerbahçe şu anda rakipsiz durumda. Eğer Fenerbahçe vazgeçmezse, oyuncu ocak ayında İstanbul'da olacak. Medina, bu transfer için çoktan ikna oldu. Mourinho ile çalışacak olmak onun adına yeterinde önemli bir neden. Avrupa kariyerini başlatmak için Fenerbahçe'yi önemi bir fırsat olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

'Ödeme planı bile belli'

Martin Ribas, iki takımın her konuda el sıkıştığını dile getirdi. Arjantinli radyocu, "Ödeme planında anlaşıldı. Boca Juniors, 10 milyon Dolar peşin alacak, 5 milyon Dolar taksitle ödenecek ve 3 milyon Dolar da bonus var. Ayrıca anlaşmada sonraki satıştan yüzde 20 pay da bulunuyor. Transferde hiçbir sorun gözükmüyor. Boca, işin resmileşmesi için Fenerbahçe'nin hızlı hareket etmesini bekliyor" dedi. 

 
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