Serbest oyuncu Jamal Crawford, emekliliği ne zaman düşünebileceğini açıkladı.



Crawford, 2018-19 sezonunun son maçında Phoenix Suns'un bir üyesi olarak benchten gelerek 51 sayı kaydettikten sonra bile henüz bir takım bulamadı, NBA'de son oynadığı maçtan bu yana bir yıldan fazla bir süre geçti.



Crawford, Ben Stinar ve Jameer Nelson ile birlikte Court Vision isimli podcastte, emeklilik planına dair şu açıklamayı yaptı:



"Bir takvimim olup olmadığını bilmiyorum ama muhtemelen gelecek sezonun bir noktasında olurdu diye düşünüyorum. Yani, gelecek sezonun başlangıcı olmayabilir, belki de sezonun ilerleyen bölümlerinde playofflar için mücadele eden bir takımda olabilir. Ve bu noktada da artık olmazsa, muhtemelen 'Tamam, artık bitti' derim."



Şimdi 40 yaşında olan Crawford, bir NBA maçında 50+ sayı atan en yaşlı oyuncu olmakla kalmıyor, aynı zamanda dört farklı takımla 50 sayı atan tek oyuncu olma özelliğini koruyor (Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors ve Suns).



