Eski NBA süperstarı DeMarcus Cousins, neden NBA'de olmadığına dair gerçek bir cevap alamadığını söyledi.



Cousins'in NBA'de oynadığı son maçın üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve 32 yaşındaki pivot, geçen sezonun sonunda Denver Nuggets'tan ayrıldığından bu yana halen bir takım arayışında.



Boogie, SiriusXM Radio ile yaptığı röportajda neden halen ligde bir iş bulmadığı sorulduğunda, şu açıklamaları yaptı:



"Dürüst olmak gerekirse en çok sorun yaşadığım nokta bu. NBA'de kimsenin açıklık getirmediği bir sır var sanki. Ben ne zaman zor günlerden geçsem, önce aynada kendime bakan türde bir adamım. 'Kendimi geliştirmek için ne yapabilirim?' derim. Bu özelliğimle de gurur duyarım.



Birçok kişiye danıştım. Oynadığım eski takımlara ulaştım. Herkes bir nevi beni kırmayacak şekilde cevaplar verdi. Kimse dürüstçe gerçekleri söylemedi. Bu konuda çok sıkıntı çektim. Dürüst bir cevap almayı çok isterim."



Cousins en son geçen sezon Nuggets'ta forma giymiş ve 8.9 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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