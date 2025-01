Çorum FK, sahasında zorlanmadı

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçında Çorum FK, Bandırmaspor'u konuk etti.



Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.



Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 17'de Eren Karadağ, 29'da Tunahan Ergül, 54'te Thomas Verheydt ile 64'te Ferhat Yazgan kaydetti.



Serkan Özbalta'nın ekibi Çorum FK, bu galibiyetin ardından 35 puana yükseldi. Bandırmaspor, 34 puanda kaldı.



Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.



Stat: Çorum Şehir



Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Oğuz Kağan Çalışır



Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 75 Atakan Cangöz), Verheydt (Dk. 80 Landre), Suat Kaya (Dk. 80 Ozan Sol), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Erkan Kaş (Dk. 70 Atila Turan), Eren Karadağ (Dk. 75 Burak Süleyman)



Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Sergen Piçinciol, Faruk Can Genç (Dk. 67 Hakan Bilgiç), Mehmet Özcan, Hikmet Çiftçi, Diniyev, Ndongala (Dk. 56 Louzif), Paulinho (Dk. 85 Yasin Yağız Dilek), Paixao



Goller: Dk. 17 Eren Karadağ, Dk. 29 Tunahan Ergül, Dk. 54 Verheydt, Dk. 64 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)



Sarı kartlar: Dk. 76 Verheydt, Dk. 82 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90 Mexer (Teksüt Bandırmaspor)