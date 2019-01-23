Corinthians başkanından Vagner Love sözleri





VAGNER LOVE FIFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ VAGNER LOVE FIFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen ancak alacakları nedeniyle henüz durumu belirsiz olan Vagner Love ile ilgilenen'ta başkan'den açıklama geldi., transferler konusunda konuşurken Romarinho veiçin de açıklamada bulundu.Andres Sanchez ilk olarak Al Ittihad'a golcü ouncu Romarinho'nun kiralanması için teklifte bulunduklarını söylerken, Vagner Loe ile ilgili deifadelerini kullandı.Geçtiğimiz günlerde Corinthians Sportif Direktörü Monteiro Alves de Vagner Love hakkında konuşmuş vedemişti.Anlaştığı Corinthians'a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etmişti.Brezilyalı golcü o dönemden önce yaptığı açıklamada ''Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak... Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim'' ifadelerini kullanmıştı.