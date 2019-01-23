Corinthians başkanından Vagner Love sözleri

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen ancak alacakları nedeniyle henüz durumu belirsiz olan Vagner Love ile ilgilenen Corinthians'ta başkan Andres Sanchez'den açıklama geldi.
Corinthians Başkanı Andres Sanchez, transferler konusunda konuşurken Romarinho ve Vagner Love için de açıklamada bulundu.
Andres Sanchez ilk olarak Al Ittihad'a golcü ouncu Romarinho'nun kiralanması için teklifte bulunduklarını söylerken, Vagner Loe ile ilgili de ''Transferler üzerinde çalışıyoruz. Görüşmeler devam ediyor ancak Vagner Love ile ilgili yeni bir şey yok. Beşiktaş ile görüşmeye devam ediyor. Ben de sizin bildiklerinizi biliyorum'' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Corinthians Sportif Direktörü Monteiro Alves de Vagner Love hakkında konuşmuş ve ''Biz şu an Beşiktaş cephesinden gelecek haberi bekliyoruz'' demişti.
VAGNER LOVE FIFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ
Anlaştığı Corinthians'a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etmişti.
Brezilyalı golcü o dönemden önce yaptığı açıklamada ''Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak... Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim'' ifadelerini kullanmıştı.
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Corinthians Başkanı Andres Sanchez, transferler konusunda konuşurken Romarinho ve Vagner Love için de açıklamada bulundu.
Andres Sanchez ilk olarak Al Ittihad'a golcü ouncu Romarinho'nun kiralanması için teklifte bulunduklarını söylerken, Vagner Loe ile ilgili de ''Transferler üzerinde çalışıyoruz. Görüşmeler devam ediyor ancak Vagner Love ile ilgili yeni bir şey yok. Beşiktaş ile görüşmeye devam ediyor. Ben de sizin bildiklerinizi biliyorum'' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Corinthians Sportif Direktörü Monteiro Alves de Vagner Love hakkında konuşmuş ve ''Biz şu an Beşiktaş cephesinden gelecek haberi bekliyoruz'' demişti.
VAGNER LOVE FIFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ
Anlaştığı Corinthians'a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etmişti.
Brezilyalı golcü o dönemden önce yaptığı açıklamada ''Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak... Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim'' ifadelerini kullanmıştı.
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