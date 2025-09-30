30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-129'
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
0-031'
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Conte: "Maç takvimine alışmalıyız"

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı öncesi, "Maç takvimi konusunda tartışma başlatmak istemiyorum, buna alışmamız gerekiyor." dedi.

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi basın toplantısında Sporting'in kendilerine göre bir gün daha fazla dinlenme imkanı bulduğu hatırlatılan İtalyan teknik adam, "Maç takvimi konusunda tartışma başlatmak istemiyorum. Bir gün daha fazla antrenman yapabilseydik, maça daha iyi hazırlanabilirdik ama buna alışmamız gerekiyor." dedi.

Sporting karşısında dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Conte, "Portekiz futbolu her zaman ön planda olmuştur. Portekiz takımları, Avrupa'da her zaman rakiplerine sorun çıkarlar. Bu yüzden dikkatli olmalıyız." dedi.


Napoli ile Sporting, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
