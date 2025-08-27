Club Brugge'den Rangers'a büyük fark!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Club Brugge, sahasında Rangers'ı konuk etti.
Brugge, maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Nicolo Tresoldi, 32. dakikada Hans Vanaken, 41 ve 45. dakikaarda Joaquin Seys ilk yarının uzatma dakikalarında Aleksandar Stankovic ve 50. dakikada Christos Tzolis attı.
Rangers'ta Maximilian Aarons, 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Club Brugge Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanırken Rangers yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Brugge, maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Nicolo Tresoldi, 32. dakikada Hans Vanaken, 41 ve 45. dakikaarda Joaquin Seys ilk yarının uzatma dakikalarında Aleksandar Stankovic ve 50. dakikada Christos Tzolis attı.
Rangers'ta Maximilian Aarons, 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Club Brugge Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanırken Rangers yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.