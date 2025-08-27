27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Club Brugge'den Rangers'a büyük fark!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Club Brugge, sahasında Rangers'ı 6-0 mağlup etti ve lig aşamasına yüksedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Club Brugge, sahasında Rangers'ı konuk etti.

Brugge, maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Nicolo Tresoldi, 32. dakikada Hans Vanaken, 41 ve 45. dakikaarda Joaquin Seys ilk yarının uzatma dakikalarında Aleksandar Stankovic ve 50. dakikada Christos Tzolis attı.

Rangers'ta Maximilian Aarons, 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Club Brugge Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanırken Rangers yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
