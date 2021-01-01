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"Clippers, Aaron Holiday ile ilgileniyor" iddiası

LA Clippers'ın, Indiana Pacers guardı Aaron Holiday ile ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın, Indiana Pacers guardı Aaron Holiday ile ilgilendiği iddia edildi.

HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre, son takas tarihine doğru kadrosuna bir point guard eklemekle ilgilendiği tahmin edilen Clippers, Holiday ile ilgileniyor.

Scotto, Pacers'ın 24 yaşındaki oyuncuyu anlaşmada bir ilk tur Draft hakkı olursa takas etmeyi düşüneceğini ve Clippers'ın ise Holiday'i sağlam bir guard opsiyonu olarak düşünmekle birlikte, George Hill veya Ricky Rubio'yu da yoklayabileceğini belirtti:

"HoopsHype, LA Clippers'ın Pacers'ın guardı Aaron Holiday ile ilgilendiğini öğrendi. Takas pazarında George Hill veya Ricky Rubio'yu alamazlarsa, radarlarında o olacak."

Holiday, Malcolm Brogdon ve TJ McConnell ile birlikte güçlü bir point guard rotasyonunun bir parçası olarak 41 maçta 6.9 sayı, 1.7 asist ve 1.2 ribaund ortalamaları yakalıyor.

Pacers, özellikle Indiana'nın son 13 maçından sadece dördünü kazandığı geçen aydan bu yana, sezondaki iniş ve çıkışına rağmen playoff yarışında (19-23) kalmayı sürdürmüştü.


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