Fransa 1. Ligi'nin 10. haftasında Lille, deplasmanda Clermont ile kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Clermont'un galibiyet oranı 2,70 olurken Lille'in galibiyet oranı 2,05 olarak açıklandı. Maçın beraberlik oranı 2,85 olarak bültende yer alırken 2,5 ALT oranı 1,61 ve 2,5 ÜST ise 1,82 ile bültende yerini aldı.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Clermont'un atmasına 1,89 oran verilirken Lille'in galibiyetine 1,68 ve Gol olmaz oranı ise 7,60 ile açıklandı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı Gol Var oranı 1,63 oranıyla açıklanırken Karşılıklı Gol Yok oranı ise 1,79 olarak duyuruldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Clermont'un galibiyet oranı 2,70 olurken Lille'in galibiyet oranı 2,05 olarak açıklandı. Maçın beraberlik oranı 2,85 olarak bültende yer alırken 2,5 ALT oranı 1,61 ve 2,5 ÜST ise 1,82 ile bültende yerini aldı.
CLERMONT - LILLE MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Clermont'un atmasına 1,89 oran verilirken Lille'in galibiyetine 1,68 ve Gol olmaz oranı ise 7,60 ile açıklandı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı Gol Var oranı 1,63 oranıyla açıklanırken Karşılıklı Gol Yok oranı ise 1,79 olarak duyuruldu.
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