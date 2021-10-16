Clermont - Lille maçı canlı olarak Tuttur'da

Fransa Ligi 10. haftasında Clermont ile Lille karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; EPA
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Clermont - Lille maçı canlı olarak Tuttur'da
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16 Ekim 2021 10:38
Fransa 1. Ligi'nin 10. haftasında Lille, deplasmanda Clermont ile kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Clermont'un galibiyet oranı 2,70 olurken Lille'in galibiyet oranı 2,05 olarak açıklandı. Maçın beraberlik oranı 2,85 olarak bültende yer alırken 2,5 ALT oranı 1,61 ve 2,5 ÜST ise 1,82 ile bültende yerini aldı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Clermont'un atmasına 1,89 oran verilirken Lille'in galibiyetine 1,68 ve Gol olmaz oranı ise 7,60 ile açıklandı.

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede Karşılıklı Gol Var oranı 1,63 oranıyla açıklanırken Karşılıklı Gol Yok oranı ise 1,79 olarak duyuruldu.

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