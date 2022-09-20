Cizre Belediyespor, set vermedi

Cizre Belediyespor, Erkekler Balkan Kupası'nda DOR Chisina'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cizre Belediyespor, set vermedi
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20 Eylül 2022 21:31
Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisina takımını 3-0 yendi.

Cizre Belediyespor, yarın Kosova'nın KV Peja takımıyla yapacağı maçı da kazandığı takdirde Challenge Kupası'na katılacak.

Salon: Şırnak

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente

Cizre Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Uriarte, Kemal Kayhan, Caner Çiçekoğlu, Julien Winkelmuller, Ivanov (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden, Hilmi Şahin, Burak Kamçı, Ömer Furkan Dur, Murat Karakaya)

DOR Chisina: Korelcou, Moisei, Cuzioc, Romenov, Adviev, Cozlovsclu (Usatov Alexei, Sergio )

Setler: 25-17, 25-10, 25-9

Süre: 60 dakika (23, 19, 18)

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