City, Fulham'ın fişini erkenden çekti

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Fulham, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazandı.
City'nin golleri 5. dakikada Sterling ve 26. dakikada De Bruyne'den geldi.
2 MAÇTA 7 GOL
City, üst üste iki maçında da gol yemeden kazanırken önceki hafta Burnley'i 5-0 mağlup etmişti.
Bu sonuçla birlikte 10 maça çıkan City, puanını 18'e yükseltti. Fulham ise 11. maçında 7 puanda kaldı.
Manchester City, Premier Lig'in 12. haftasında derbi maçta Manchester United'a konuk olacak. Fulham ise aynı haftada Liverpool'u sahasında ağırlayacak.
City'nin golleri 5. dakikada Sterling ve 26. dakikada De Bruyne'den geldi.
2 MAÇTA 7 GOL
City, üst üste iki maçında da gol yemeden kazanırken önceki hafta Burnley'i 5-0 mağlup etmişti.
Bu sonuçla birlikte 10 maça çıkan City, puanını 18'e yükseltti. Fulham ise 11. maçında 7 puanda kaldı.
Manchester City, Premier Lig'in 12. haftasında derbi maçta Manchester United'a konuk olacak. Fulham ise aynı haftada Liverpool'u sahasında ağırlayacak.