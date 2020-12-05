City, Fulham'ın fişini erkenden çekti

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Fulham karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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City, Fulham'ın fişini erkenden çekti
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05 Aralık 2020 19:54
Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Fulham, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazandı.

City'nin golleri 5. dakikada Sterling ve 26. dakikada De Bruyne'den geldi.

2 MAÇTA 7 GOL

City, üst üste iki maçında da gol yemeden kazanırken önceki hafta Burnley'i 5-0 mağlup etmişti.

Bu sonuçla birlikte 10 maça çıkan City, puanını 18'e yükseltti. Fulham ise 11. maçında 7 puanda kaldı.

Manchester City, Premier Lig'in 12. haftasında derbi maçta Manchester United'a konuk olacak. Fulham ise aynı haftada Liverpool'u sahasında ağırlayacak.



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