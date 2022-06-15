City Football Group, Palermo'yu da alıyor!

Manchester City'i de yöneten City Football Group, Serie C'den Serie B'ye yükselen Palermo'ya talip oldu ve satın almanın eşiğinde...



2019'da iflas eden Sicilya ekibi, Serie D'ye kadar düşürülüp yeniden yükselmeye başladı. Geçen hafta playoffları kazanarak Serie B'ye yeniden yükselen Palermo Kulübünün sahibi Dario Mirri, City Football Group ile Milano'da 2 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşme sonucunda iki taraf el sıkışmaya yaklaştı.



Sky Italia'ya göre; önümüzdeki günlerde City Football Group, kulübü devralacak. CFG, Dario Mirri'ye kulübe önemli ölçüde yatırım yapılarak tekrar Serie A'ya yükseltileceği ve burada da iddialı olacağı sözünü verdi.



Abu Dhabi United Group tarafından yönetilen City Football Group, Manchester City dışında New York City FC, Girona, Troyes, Melbourne City, Yokohama Marinos gibi diğer kulüpleri de yönetiyor.









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