Çin'den koronavirüs için 'gizleme' itirafı!

'SONUÇLARA İNANMADIM'

İKİNCİ DALGA UYARISI

Koronavirüs pandemisinden ötürü ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişkileri kesmekle tehdit ettiği Çin'de salgın konusunda en üst düzey danışman'dan itiraf gibi açıklamalar geldi.Dr. Zhong, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun talimatıyla 18 Ocak'ta Wuhan'ı ziyaret ettiğini söyledi. Bu süreçte çok sayıda doktor ve eski öğrencisinden "durumun resmi açıklamalarda anlatılandan çok daha kötü olduğuna" dair telefonlar aldığını ifade eden Zhong, "" diye konuştu.Zhong, Çin dışından enfeksiyon haberleri gelmesine rağmen Wuhan'daki sayının 10 günden uzun süre boyunca 41'de kalmasının kendisini şüphelendirdiğini anlattı. Zhong, "" dedi. Pekin yönetiminin Wuhan kenti ve Hubey eyaletindeki Çin Komünist Partisi başkanları ile yerel sağlık komisyonundan iki yetkiliyi azlettiği bildirilmişti.Vuhan'da kısıtlamalar Zhong'un önerisiyle 23 Ocak günü başlamış, 8 Nisan'da kaldırılmıştı. Dr. Zhong bununla birlikte, Pekin yönetiminin ağırlığını koymasının ardından Çin'in dünyadan bilgi gizlemediğini savundu. ABD'den gelen bu yöndeki suçlamaları reddeden Çinli yetkili, Pekin yönetiminin 2003'teki SARS salgınının iki ila üç ay boyunca gizlenmesinden dersler çıkardığını söyleyerek, "" diye konuştu. Zhong Nanshan, Washington yönetiminin COVID-19'un Vuhan'daki viroloji laboratuvarından yayıldığı iddiasını da reddetti.Zhong, Çin için ikinci dalga uyarısı da yaptı. "" dedi. Çin'de virüse karşı üç aşının klinik deney aşamasında olduğunu söyleyen Dr. Zhong, bu konuda mükemmel bir sonuca daha yıllar olduğunu söyledi.Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Liu Dengfeng, COVID-19 salgını henüz başlangıç safhasındayken, bazı koronavirüs numunelerinin yok edilmesi talimatı verildiğini kabul etti. Liu, "biogüvenlik" sebebiyle verilen bu talimatın sadece "yetkisi olmayan" laboratuvarlara gönderildiğini belirtti. Komisyonun bilim ve eğitim bölümünde görevli olan Liu, yetkisi olmayan laboratuvarlarda biyolojik güvenlik riskini ortadan kaldırmak ve tanımlanamamış mikroplardan kaynaklanabilecek ikincil hastalıkların önüne geçmek için bu kararın alındığını kaydetti. ABD yönetimi de, Çin'e ilk numunelerin ortadan kaldırıldığına dair suçlamalar yöneltmişti.