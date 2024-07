Cihan Çanak, Trabzonspor'daki büyük hedefini açıkladı!

Standard Liege'den Trabzonspor 'a transfer olan ve fanatik Trabzonspor taraftarı olması ile gündeme gelen 19 yaşındaki Cihan Çanak, takımının Macaristan kampında açıklamalarda bulundu.61 Saat'e konuşan Cihan Çanak, Trabzonspor ile şampiyonluk hedeflediğini ifade etti."Ben fanatik bir Trabzonspor taraftarıyım. Bu ailemden gelen bir sevda. Trabzonspor'dan teklif gelince hemen olumlu geri dönüş yaptım.""61 numaralı formanın ağır olduğunu biliyorum. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Ben bu formayı almak için hazırım. Zaten Standard Liege forması giyerken de 61 numarayı tercih etmiştim.""Her zaman söylediğim gibi benin Türkiye'yi seçme nedenim yalnızca Trabzonspor.""Standard Liege forması giyerken Gent'e karşı ilk maçımda asist yapmıştım. O benim kariyerimin kırılma anı diyebilirim.""Daha önce Trabzonspor'un stadyumuna gelmiştim ama bu bir maç için değildi. O an bile stadyumu görünce duygulanmıştım.""Trabzonspor'a transferim sonrası Abdülkadir Ömür ile görüştüm. Bana bir sıkıntı olursa kendisini arayabileceğimi söyledi. Bu da beni mutlu etti.""Çok kaliteli oyunculardan bahsediyoruz. Onlarla oynamak benim için büyük bir gurur olacak. Onlardan çok şey öğreneceğim. Onlarla çok ofansif bir oyun oynayacağımızı biliyorum.""Abdullah Avcı ile daha önce görüştüm. Belçika ile Türkiye arasında pek fark yok ama Türkiye'de daha çok taktik olduğunu gördüm. Belçika'da ise fiziksel güç daha ön planda.""Trabzonspor'dan teklif gelince şoke oldum. Hemen babamla görüştüm. Sonrasında Emrah ağabey ile görüştüm ve transferim gerçekleşti.""Standard Liege forması giyerken bana bir video göstermişlerdi fakat orada Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe varken Trabzonspor yoktu. Ben de aslında sosyal medyada gündem olan o videoda kalbimdekini çıkardım. Çünkü benim takımım Trabzonspor.""Şampiyonluk senesinde her maçta sahada olmak istedim. Hatta odamda büyük bir Trabzonspor bayrağı var. Trabzonspor şampiyon olunca bayrak ile dışarı çıktım ve kutlamalara katıldım.""Bugüne kadar taraftar formalarımın arkasında hep 'Cihan 61' yazıyordu. İlk kez bir formamın arkasında Bakasetas ismi yazmıştı. Trabzon'da görevli bir ağabeyim hediye etmişti."Milli takımı tebrik ediyorum. Büyük bir başarı yakaladılar. Önümüzdeki dönem inşallah ben de kadroda yer alırım.""Taraftarlarımızı stadyuma bekliyorum. İnşallah hep beraber kazanacağız.""Trabzonspor ile şampiyonluk yaşarsam inanılmaz hisler içerisinde olacağım. Ağlarım ve her yere koşarım. Direkt babama ve anneme koşarım. Onlarla birlikte ağlarım."