Chicago Bulls, Onuralp Bitim'i serbest bıraktı

NBA ekiplerinden Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Chicago Bulls, Onuralp Bitim'i serbest bıraktı
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17 Ekim 2024 18:34
NBA ekiplerinden Chicago Bulls'ta iki ayrılık yaşandı.

Chicago Bulls'tan yapılan açıklamaya göre milli basketbolcu Onuralp Bitim ve Kenneth Lofton Jr ile yollar ayrıldı.

Türkiye'de Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Bursaspor formalarını terleten 25 yaşındaki basketbolcu 2023-24 sezonunda NBA'ya transfer olmuştu.

CHICAGO BULLS'TA NE YAPTI?

Kısa forvet oyuncusu, Bulls formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 267 dakika süre alıp 80 sayı 13 asistlik performans sergiledi.

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