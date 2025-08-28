28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Chelsea, Nkunku'nun parasıyla Garnacho'yu almak istiyor

calendar 28 Ağustos 2025 15:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Nkunku'nun parasıyla Garnacho'yu almak istiyor
Chelsea, Fransız yıldız Christopher Nkunku'nun transferi için Milan ile anlaştı.
 
Londra temsilcisi, bu satıştan elde edeceği gelirle Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho transferini finanse etmeyi planlıyor.
 
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, Garnacho için 35-40 milyon sterlin aralığında bir bonservis bedeli karşılığında Manchester United ile anlaşmaya yakın. Bu süreçte Milan ile 35 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya varılan Nkunku'nun satışından elde edilecek gelir, genç Arjantinli'nin transferinin büyük kısmını karşılayacak.
 
Ayrıca Nkunku'nun, Milan'a transfer olabilmek adına maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği belirtildi.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
