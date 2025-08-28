Chelsea, Nkunku'nun parasıyla Garnacho'yu almak istiyor

Chelsea, Fransız yıldız Christopher Nkunku'nun transferi için Milan ile anlaştı.

Londra temsilcisi, bu satıştan elde edeceği gelirle Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho transferini finanse etmeyi planlıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, Garnacho için 35-40 milyon sterlin aralığında bir bonservis bedeli karşılığında Manchester United ile anlaşmaya yakın. Bu süreçte Milan ile 35 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya varılan Nkunku'nun satışından elde edilecek gelir, genç Arjantinli'nin transferinin büyük kısmını karşılayacak.

Ayrıca Nkunku'nun, Milan'a transfer olabilmek adına maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği belirtildi.