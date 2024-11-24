Chelsea'nin iştahı kabardı: Victor Osimhen

Chelsea, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Chelsea'nin iştahı kabardı: Victor Osimhen
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24 Kasım 2024 15:02
Chelsea, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor.

Caught Offside'ın haberine göre; Chelsea, yaz transfer döneminde Napol'nin 130 milyon euro istediği yıldızın ocak ayı itibarıyla serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olmasını değerlendirmek istiyor.

Haberde, Chelsea'nin bu transfer için ocak ayını planladığı ve forvette bulunan Nicolas Jackson'ın potansiyeline güvenilse de Osimhen gibi tartışmaya kapalı bir ismin transferini çok istediği belirtildi.

JUVENTUS DA İSTİYOR

Öte yandan haberde Juventus'un da Victor Osimhen ile yakından ilgilendiği ve Dusan Vlahovic'in ayrılması durumunda Osimhen'i İtalya'ya döndürmek için çaba harcayağı kaydedildi.

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.
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