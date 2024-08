Chelsea'den Palmer ile 9 yıllık imza!

Chelsea, sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Cole Palmer için harekete geçti.



The Athletic'te yer alan habere göre; Chelsea, 22 yaşındaki İngiliz on numara Cole Palmer'ın sözleşmesini 2033 yılına dek uzatmaya hazırlanıyor.



Haberde, her iki tarafında yeni sözleşme konusunda uzlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı belirtildi.



CHELSEA KARİYERİ



Geride bıraktığımız sezon Manchester City'den Chelsea'ye transfer olan yıldız isim, 45 maçta 25 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.





