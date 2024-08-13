Chelsea'den Palmer ile 9 yıllık imza!

Cole Palmer, Chelsea ile olan sözleşmesini 2033 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den Palmer ile 9 yıllık imza!
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13 Ağustos 2024 17:42
Chelsea, sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Cole Palmer için harekete geçti. 

The Athletic'te yer alan habere göre; Chelsea, 22 yaşındaki İngiliz on numara Cole Palmer'ın sözleşmesini 2033 yılına dek uzatmaya hazırlanıyor.

Haberde, her iki tarafında yeni sözleşme konusunda uzlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı belirtildi. 

CHELSEA KARİYERİ

Geride bıraktığımız sezon Manchester City'den Chelsea'ye transfer olan yıldız isim, 45 maçta 25 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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