Chelsea, Antoine Semenyo'nun peşinde!

Chelsea, Bournemouth forması giyen Antoine Semenyo ile ilgileniyor. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için 90 milyon sterlin'i (103 milyon euro) gözden çıkardı.

calendar 06 Ekim 2025 12:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Antoine Semenyo'nun peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Bournemouth forması giyen Antoine Semenyo'nun peşine düştü.

Fichajes'te yer alan habere göre, hücum hattına takviye yapmak isteyen Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea, Semenyo ile ilgileniyor.

Chelsea, Semenyo transferi için 90 milyon sterlin (103 milyon euro) değerinde bir teklifi gözden çıkardı.

TARİHE GEÇEBİLİR


Bournemouth, yaz aylarında Dean Huijsen, Milos Kerkez ve Ilya Zabaryni gibi isimlerin satışıyla dikkat çekmişti. Semenyo, söz konusu bonservisle Chelsea'ye gitmesi durumunda Bournemouth'un en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Bournemouth forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Semenyo, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.