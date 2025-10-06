Chelsea, Antoine Semenyo'nun peşinde!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Bournemouth forması giyen Antoine Semenyo'nun peşine düştü.Fichajes'te yer alan habere göre, hücum hattına takviye yapmak isteyen Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea, Semenyo ile ilgileniyor.Chelsea, Semenyo transferi için 90 milyon sterlin (103 milyon euro) değerinde bir teklifi gözden çıkardı.Bournemouth, yaz aylarında Dean Huijsen, Milos Kerkez ve Ilya Zabaryni gibi isimlerin satışıyla dikkat çekmişti. Semenyo, söz konusu bonservisle Chelsea'ye gitmesi durumunda Bournemouth'un en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.Bournemouth forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Semenyo, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.