Chelsea 9 maç sonra kazandı!

Premier Lig 35. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Chelsea 9 maç sonra kazandı!
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06 Mayıs 2023 18:58
Premier Lig 35. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı.

Vitality Stadium'da oynana maçı Chelsea 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Callagher, 82. dakikada Badiashile ve 86. dakikada Joao Felix kaydetti. Bournemouth'un tek golü Matias Vina'dan geldi.

Chelsea 9 maç sonra galibiyete uzandı. Frank Lampard da Londra ekibiyle ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 42'ye çıkardı. Bournemouth ise 39 puanda kaldı.

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