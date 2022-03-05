Chelsea, 7 dakikada farka koştu!

Chelsea, hiç kaybetmediği Burnley deplasmanında 7 dakikada 3 gol bulup 4-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, 7 dakikada farka koştu!
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05 Mart 2022 19:52
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Burnley ile Chelsea karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea, 4-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Chelsea, 7 dakikada rakibini yıktı. 47. dakikada Reece James, 52 ve 55. dakikalarda Kai Havertz golleri atan oyuncular oldu. Christian Pulisic, 70. dakikada maçın skorunu belirledi.

Burnley'e konuk olduğu 8 maçta yenilmeyen ve 7. galibiyetini alan Chelsea, puanını 53'e yükseltti. Burnley ise üst üste ikinci maçını kaybetti ve 21 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Norwich City'e konuk olacak. Burnley ise Brentford deplasmanına gidecek.

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