Channing Frye, Cleveland Cavaliers'a geri döndü!

İLGİLİ VİDEO

Cleveland Cavaliers'ın, eski oyuncusu Channing Frye ile yeniden anlaştığı iddia edildi.Yahoo'dan Shams Charania'nın haberine göre; Channing Frye'nin 1 yıllık kontrat karşılığı 2.4 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Cavaliers, Channing Frye'yi geçen sezon takasın son gününde Lakers'a göndermişti.2016-2018 yılları arasında Cleveland Cavaliers forması giyen 35 yaşındaki Channing Frye, 2016 yılında şampiyonluk kazanan kadroda yer almıştı.2005 draftında 8. sıradan Knicks tarafından seçilen Frye, ardından Blazers, Suns ve Magic formaları da giydi.Channing Frye, geçen sezon oynadığı 53 maçta 5 sayı, 2.5 ribaunt ve 0.7 asist ortalamalarıyla oynadı.